Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 127 тыс. км
Цена: 1690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Виктор
Описание
Машина в отличном состоянии, по кузову вся целая, без вмятин и царапин, без ДТП любые проверки. Оригинальный ПТС год вып декабрь 2012 эксплуатация с 2013, один владелиц. дополнительно сделана полная шумоизоляция салона, электроподогреватель двигателя, замок на коробку, спутник сигнализация. Без вложения.
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