Toyota Land Cruiser Prado

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 1690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, по кузову вся целая, без вмятин и царапин, без ДТП любые проверки. Оригинальный ПТС год вып декабрь 2012 эксплуатация с 2013, один владелиц. дополнительно сделана полная шумоизоляция салона, электроподогреватель двигателя, замок на коробку, спутник сигнализация. Без вложения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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