Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 127 тыс. км Цена: 1690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, по кузову вся целая, без вмятин и царапин, без ДТП любые проверки. Оригинальный ПТС год вып декабрь 2012 эксплуатация с 2013, один владелиц. дополнительно сделана полная шумоизоляция салона, электроподогреватель двигателя, замок на коробку, спутник сигнализация. Без вложения.