Toyota Land Cruiser Дата публикации: 25.05.20 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 200 тыс. км Цена: 2150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 4461 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роза Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Описание

Юбилейная версия модели Land Cruiser 200 «60th Anniversary» комплектации Люкс, 2011 г.в., 7 мест, салон-кожа, не курящий, 4х зон.климат, 6АКПП с демультипликатором, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, Webasto, автозапуск, датчики света/дождя,обогрев передн./задн.сидений, эл.сидения с памятью для водит.+руля, Камера задн.вида/круиз/мультируль/эл.люк/DVD/NAVI/Hands free/Bluetooth/CDchanger/MP3/USB/AUX/HDD, cистема помощи при старте на подъеме/спуске, парктроники, фаркоп, блокиратор КПП, R18 лето 2 сезона. Т/о каждые 5000 км у оф.дилера, вся история обслуживания. Авто в отличном состоянии, 2 владельца по ПТС , но по факту 1. Без обременений. Без ДТП. В родном железе, все стикеры на всех кузовных элементах. Окрасы некоторые были чисто косметические, не аварийные. История обслуживания имеется. Торг уместен. JTMHV05J905022233

Авто в Казани.