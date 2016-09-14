Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 2150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4461 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роза
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Описание
Юбилейная версия модели Land Cruiser 200 «60th Anniversary» комплектации Люкс, 2011 г.в., 7 мест, салон-кожа, не курящий, 4х зон.климат, 6АКПП с демультипликатором, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, Webasto, автозапуск, датчики света/дождя,обогрев передн./задн.сидений, эл.сидения с памятью для водит.+руля, Камера задн.вида/круиз/мультируль/эл.люк/DVD/NAVI/Hands free/Bluetooth/CDchanger/MP3/USB/AUX/HDD, cистема помощи при старте на подъеме/спуске, парктроники, фаркоп, блокиратор КПП, R18 лето 2 сезона. Т/о каждые 5000 км у оф.дилера, вся история обслуживания. Авто в отличном состоянии, 2 владельца по ПТС , но по факту 1. Без обременений. Без ДТП. В родном железе, все стикеры на всех кузовных элементах. Окрасы некоторые были чисто косметические, не аварийные. История обслуживания имеется. Торг уместен. JTMHV05J905022233
Авто в Казани.
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