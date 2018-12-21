Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 633,38 тыс. км
Цена: 1850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 5 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Сочи, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (862) 279-54-14
Описание
7мест. Максимальная комплектация. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.