Toyota Land Cruiser

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 2299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 4461 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роза

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Описание

Кузов в родной краске! 1 владелец, ПТС оригинальный, без залогов. 11/2011 г.в., комплектация Люкс: 7 мест, салон- кожа, не курящий, 4х зон.климат, 6АКПП с демультипликатором, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, датчики света/дождя, обогрев передн./задн.сидений, эл.сидения с памятью для водит., камера заднего вида/парктроники п/з /круиз/мультируль/DVD/NAVI/Bluetooth/MP3/USB/AUX, cистема помощи при старте на подъеме/спуске, автозапуск, спутниковая сигнализация Cobra, R18 лето-новая + зима на дисках. Все т/о по регламенту. На 120т.км. проведено большое т/о с заменой жидкостей и масел, на 131т.км. расходников. торг. Гаражного хранения. Авто в г. Казани. JTMHV05J804063314

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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