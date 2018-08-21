Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 2299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4461 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роза
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Описание
Кузов в родной краске! 1 владелец, ПТС оригинальный, без залогов. 11/2011 г.в., комплектация Люкс: 7 мест, салон- кожа, не курящий, 4х зон.климат, 6АКПП с демультипликатором, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, датчики света/дождя, обогрев передн./задн.сидений, эл.сидения с памятью для водит., камера заднего вида/парктроники п/з /круиз/мультируль/DVD/NAVI/Bluetooth/MP3/USB/AUX, cистема помощи при старте на подъеме/спуске, автозапуск, спутниковая сигнализация Cobra, R18 лето-новая + зима на дисках. Все т/о по регламенту. На 120т.км. проведено большое т/о с заменой жидкостей и масел, на 131т.км. расходников. торг. Гаражного хранения. Авто в г. Казани. JTMHV05J804063314
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