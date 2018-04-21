Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 77,802 тыс. км
Цена: 3080 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 5 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 204-10-75
Описание
КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Подержанная, пробег 111 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск
3126 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser
Подержанная, пробег 79,737 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск
3185 тыс. руб.
Авто, похожие на Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Подержанная, пробег 111 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск