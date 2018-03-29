Toyota Land Cruiser Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 85,1 тыс. км Цена: 2800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, ездил дедушка 73 года, ездил медленно, резина родная остаток 50%. Максимальная комплектация. 7 мест , 5 камер. 4 зон климат подогрев и охлаждение всех сидений и все остальное, что можно придумать у Ленд Крузер. Спутниковая сигнализация премиум за 80 тыс.