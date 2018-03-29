Toyota Land Cruiser

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 85,1 тыс. км

Цена: 2800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, ездил дедушка 73 года, ездил медленно, резина родная остаток 50%. Максимальная комплектация. 7 мест , 5 камер. 4 зон климат подогрев и охлаждение всех сидений и все остальное, что можно придумать у Ленд Крузер. Спутниковая сигнализация премиум за 80 тыс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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