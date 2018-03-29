Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 85,1 тыс. км
Цена: 2800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Описание
Авто в отличном состоянии, ездил дедушка 73 года, ездил медленно, резина родная остаток 50%. Максимальная комплектация. 7 мест , 5 камер. 4 зон климат подогрев и охлаждение всех сидений и все остальное, что можно придумать у Ленд Крузер. Спутниковая сигнализация премиум за 80 тыс.
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