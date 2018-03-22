Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
В идеальном состоянии. Все узлы и агрегаты сухие. Все номера читаемы. Коррозии нигде нет. Стоит Газ. Работает как часы. Обмен на авто. Обмен на мотоцикл.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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