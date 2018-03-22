Toyota Land Cruiser Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 195 тыс. км Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В идеальном состоянии. Все узлы и агрегаты сухие. Все номера читаемы. Коррозии нигде нет. Стоит Газ. Работает как часы. Обмен на авто. Обмен на мотоцикл.