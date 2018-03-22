Toyota Land Cruiser

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В идеальном состоянии. Все узлы и агрегаты сухие. Все номера читаемы. Коррозии нигде нет. Стоит Газ. Работает как часы. Обмен на авто. Обмен на мотоцикл.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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