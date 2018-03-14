Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 2050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алена
Описание
Продаётся автомобиль в отличном состоянии, полный пакет.
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