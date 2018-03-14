Toyota Land Cruiser

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 2050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алена

Телефон:

Описание

Продаётся автомобиль в отличном состоянии, полный пакет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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