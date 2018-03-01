Toyota Land Cruiser Дата публикации: 9.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100 тыс. км Цена: 3000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль идеальном техническом состоянии, максимальная комплектация, без аварий, 1 владелец, куплен за наличные, без обременений (залоги, кредиты и т.д.). ПТС 2013г. Все ТО у официального дилера с отметками в сервисной книжке. Сигнализация с автозапуском, два мультилог АКПП и крышки капота. Два комплекта резины Dunlop зимняя, летняя на оригинальном литье R18. Передняя защита бампера двойная (дуга), задняя защита бампера (уголки). Пробег 83 000 км, исключительно по трассе. В ноябре произведена замена хладагента в кондиционере по полному циклу, масла в мостах, жидкости ГУР, тормозной жидкости. ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ УМЕСТЕН!