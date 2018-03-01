Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 3000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Владимир
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль идеальном техническом состоянии, максимальная комплектация, без аварий, 1 владелец, куплен за наличные, без обременений (залоги, кредиты и т.д.). ПТС 2013г. Все ТО у официального дилера с отметками в сервисной книжке. Сигнализация с автозапуском, два мультилог АКПП и крышки капота. Два комплекта резины Dunlop зимняя, летняя на оригинальном литье R18. Передняя защита бампера двойная (дуга), задняя защита бампера (уголки). Пробег 83 000 км, исключительно по трассе. В ноябре произведена замена хладагента в кондиционере по полному циклу, масла в мостах, жидкости ГУР, тормозной жидкости. ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ УМЕСТЕН!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser
Авто, похожие на Toyota Land Cruiser
Mercedes-Benz GL
Подержанная, пробег 77,295 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону
2850 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 42,15 тыс. км.
Ростовская область, Аксай