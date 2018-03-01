Toyota Land Cruiser

  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 3000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль идеальном техническом состоянии, максимальная комплектация, без аварий, 1 владелец, куплен за наличные, без обременений (залоги, кредиты и т.д.). ПТС 2013г. Все ТО у официального дилера с отметками в сервисной книжке. Сигнализация с автозапуском, два мультилог АКПП и крышки капота. Два комплекта резины Dunlop зимняя, летняя на оригинальном литье R18. Передняя защита бампера двойная (дуга), задняя защита бампера (уголки). Пробег 83 000 км, исключительно по трассе. В ноябре произведена замена хладагента в кондиционере по полному циклу, масла в мостах, жидкости ГУР, тормозной жидкости. ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ УМЕСТЕН!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск

2480 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 139,581 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

3255 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 38,388 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

4300 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Land Cruiser

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 77,295 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

2850 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 42,15 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

2670 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 139,581 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

3255 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале