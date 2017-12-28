Toyota Land Cruiser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Алексей
Комплектация
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Хорошее состояние. Гидроподвеска обслуженна. Резина зима/лето. Торг. Обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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