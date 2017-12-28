Toyota Land Cruiser

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Хорошее состояние. Гидроподвеска обслуженна. Резина зима/лето. Торг. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 112,66 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

2650 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2950 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 125 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2560 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 220 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1310 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 79,197 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1150 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 168,431 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

995 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале