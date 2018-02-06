Toyota Ipsum Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 230 тыс. км Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Настоящее Японское качество, много контрактных деталей. Эксплуатировалась в Хабаровске, на западе с сентября 2017 года доставка автовозом, в Питере ездила неделю. Подробности по телефону. Собственник, обмен не интересует, торг уместен.