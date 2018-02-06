Toyota Ipsum
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
Настоящее Японское качество, много контрактных деталей. Эксплуатировалась в Хабаровске, на западе с сентября 2017 года доставка автовозом, в Питере ездила неделю. Подробности по телефону. Собственник, обмен не интересует, торг уместен.
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