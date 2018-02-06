Toyota Ipsum

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Настоящее Японское качество, много контрактных деталей. Эксплуатировалась в Хабаровске, на западе с сентября 2017 года доставка автовозом, в Питере ездила неделю. Подробности по телефону. Собственник, обмен не интересует, торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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