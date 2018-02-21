Toyota Ipsum
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 225 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный семейный автомобиль! Салон трансформер, 7 мест. 2 камеры спереди одна и одна сзади. Два люка,один с электроприводом. Климат контроль.Комплектация S. Надёжный и неприхотливый. Продавать жалко, но нужны средства на строительство. Не в залоге,не в аресте! Возможен обмен на Toyota с вашей доплатой не менее 220000 р.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.