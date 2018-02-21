Toyota Ipsum Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 29 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 225 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный семейный автомобиль! Салон трансформер, 7 мест. 2 камеры спереди одна и одна сзади. Два люка,один с электроприводом. Климат контроль.Комплектация S. Надёжный и неприхотливый. Продавать жалко, но нужны средства на строительство. Не в залоге,не в аресте! Возможен обмен на Toyota с вашей доплатой не менее 220000 р.