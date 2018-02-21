Toyota Ipsum

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 225 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный семейный автомобиль! Салон трансформер, 7 мест. 2 камеры спереди одна и одна сзади. Два люка,один с электроприводом. Климат контроль.Комплектация S. Надёжный и неприхотливый. Продавать жалко, но нужны средства на строительство. Не в залоге,не в аресте! Возможен обмен на Toyota с вашей доплатой не менее 220000 р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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