Toyota Hilux Pickup Дата публикации: 26.11.19 Просмотров объявления: 96

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 150 тыс. км Цена: 1230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаётся Toyota Hilux пикап, дизель 3,0 АТ! Один хозяин, бережная эксплуатация! По автомобилю ни каких нареканий, все работает идеально! Климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида, полный привод! Автомобиль можно приобрести в кредит, по двум документам, без справок и поручителей!