Toyota Highlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 62,8 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Людмила
Телефон:
Описание
Состояние нового автомобиля, обслуживание только у дилера. Максимальная комплектация, монитор, камера, 7 мест, кожа, новая резина, не битая, гаражное хранение. Пробег реальный, любые проверки. Автомобиль эксплуатируется с 2012 года.
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