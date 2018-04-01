Toyota Highlander

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 62,8 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Людмила

Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля, обслуживание только у дилера. Максимальная комплектация, монитор, камера, 7 мест, кожа, новая резина, не битая, гаражное хранение. Пробег реальный, любые проверки. Автомобиль эксплуатируется с 2012 года.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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