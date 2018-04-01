Toyota Highlander Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 62,8 тыс. км Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Людмила Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля, обслуживание только у дилера. Максимальная комплектация, монитор, камера, 7 мест, кожа, новая резина, не битая, гаражное хранение. Пробег реальный, любые проверки. Автомобиль эксплуатируется с 2012 года.