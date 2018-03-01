Toyota Highlander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2018
Пробег: 265 тыс. км
Цена: 3060 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 204-10-75
Описание
КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Highlander
Toyota Highlander
Подержанная, пробег 288 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск
599,999 тыс. руб.
Авто, похожие на Toyota Highlander
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 98,1 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
2330 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 12,817 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар