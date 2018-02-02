Toyota Highlander
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 1390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Toyota Хайлендер 12.2011 года выпуска. Максимальная комплектация. Крашенных деталей нет. Второй хозяин у меня 1,5 года. Две записи в ПТС. Резина почти новая. Ездила жена. Обмен на Прадо 120 2008 год. Мусор не нужен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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