Toyota Highlander Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 150 тыс. км Цена: 1390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Toyota Хайлендер 12.2011 года выпуска. Максимальная комплектация. Крашенных деталей нет. Второй хозяин у меня 1,5 года. Две записи в ПТС. Резина почти новая. Ездила жена. Обмен на Прадо 120 2008 год. Мусор не нужен.