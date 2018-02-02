Toyota Highlander

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 1390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Toyota Хайлендер 12.2011 года выпуска. Максимальная комплектация. Крашенных деталей нет. Второй хозяин у меня 1,5 года. Две записи в ПТС. Резина почти новая. Ездила жена. Обмен на Прадо 120 2008 год. Мусор не нужен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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