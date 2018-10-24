Toyota Hiace

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Волгодонск, Ростовская область

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

Отличный автомобиль для работы мясо рыба полуфабрикаты.Рефрежиратор обьем 4,7м3 работает от+5 до -10,грузоподьемность 1000 кг.Стоит раздатка на 4wd ведущий привод задний.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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