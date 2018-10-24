Toyota Hiace Дата публикации: 13.11.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 300 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Фургон Цвет: Красный Информация о владельце Город: Волгодонск, Ростовская область Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

Отличный автомобиль для работы мясо рыба полуфабрикаты.Рефрежиратор обьем 4,7м3 работает от+5 до -10,грузоподьемность 1000 кг.Стоит раздатка на 4wd ведущий привод задний.