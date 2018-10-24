Toyota Hiace
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Волгодонск, Ростовская область
Имя: Александр
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
Отличный автомобиль для работы мясо рыба полуфабрикаты.Рефрежиратор обьем 4,7м3 работает от+5 до -10,грузоподьемность 1000 кг.Стоит раздатка на 4wd ведущий привод задний.
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