Toyota Hiace

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продается Тойота Хайс 2012 г. в. в идеальном состоянии. Автомобиль прекрасно сочетающий в себе возможности для комфортных семейных поездок на отдых, для дома и для бизнеса!
Сделана виброшумоизоляция всего кузова, салон изготавливался под заказ в Тюнинг-Ателье. Эко кожа не маркая, моется и чистится очень легко. Электро зеркала складывающиеся с подогревом, центральный подлокотник трансформирующийся в сиденье рядом с водителем. Установлено газовое оборудование последнего поколения. Поменян редуктор заднего моста на экономичный и скоростной.
Салон трансформер. Передний ряд сиденья при необходимости выполняют функцию столиков. По верхнему внутреннему контуру расположены шкафчики с механизмом открывания- жалюзи, очень удобная вещь. Установлена "Вебасто". В потолке установлен световой тоннель с возможностью изменения цветов (98 цветов)
Телевизор Smart 32". В автомобиле имеется сеть на 220 вольт. Легко можно подключить любые необходимые электро приборы, дрель, чайник, болгарку и т. д.
Автомобиль переоборудован в категорию "В" 9 мест+1.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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