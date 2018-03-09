Toyota Hiace
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Продается Тойота Хайс 2012 г. в. в идеальном состоянии. Автомобиль прекрасно сочетающий в себе возможности для комфортных семейных поездок на отдых, для дома и для бизнеса!
Сделана виброшумоизоляция всего кузова, салон изготавливался под заказ в Тюнинг-Ателье. Эко кожа не маркая, моется и чистится очень легко. Электро зеркала складывающиеся с подогревом, центральный подлокотник трансформирующийся в сиденье рядом с водителем. Установлено газовое оборудование последнего поколения. Поменян редуктор заднего моста на экономичный и скоростной.
Салон трансформер. Передний ряд сиденья при необходимости выполняют функцию столиков. По верхнему внутреннему контуру расположены шкафчики с механизмом открывания- жалюзи, очень удобная вещь. Установлена "Вебасто". В потолке установлен световой тоннель с возможностью изменения цветов (98 цветов)
Телевизор Smart 32". В автомобиле имеется сеть на 220 вольт. Легко можно подключить любые необходимые электро приборы, дрель, чайник, болгарку и т. д.
Автомобиль переоборудован в категорию "В" 9 мест+1.
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