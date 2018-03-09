Toyota Hiace Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 150 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продается Тойота Хайс 2012 г. в. в идеальном состоянии. Автомобиль прекрасно сочетающий в себе возможности для комфортных семейных поездок на отдых, для дома и для бизнеса!

Сделана виброшумоизоляция всего кузова, салон изготавливался под заказ в Тюнинг-Ателье. Эко кожа не маркая, моется и чистится очень легко. Электро зеркала складывающиеся с подогревом, центральный подлокотник трансформирующийся в сиденье рядом с водителем. Установлено газовое оборудование последнего поколения. Поменян редуктор заднего моста на экономичный и скоростной.

Салон трансформер. Передний ряд сиденья при необходимости выполняют функцию столиков. По верхнему внутреннему контуру расположены шкафчики с механизмом открывания- жалюзи, очень удобная вещь. Установлена "Вебасто". В потолке установлен световой тоннель с возможностью изменения цветов (98 цветов)

Телевизор Smart 32". В автомобиле имеется сеть на 220 вольт. Легко можно подключить любые необходимые электро приборы, дрель, чайник, болгарку и т. д.

Автомобиль переоборудован в категорию "В" 9 мест+1.