Toyota Hiace
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 865,5 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Категория Д, 14 мест, ПТС оригинал. На полу ковровое покрытие. Установлено газовое оборудование 4го поколения.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.