Toyota Hiace

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 865,5 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Категория Д, 14 мест, ПТС оригинал. На полу ковровое покрытие. Установлено газовое оборудование 4го поколения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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