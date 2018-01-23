Toyota Harrier Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 250 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль, в хорошем состоянии, ходовка всю перебрал, ни каких вложений не требует, сигнализация с автозапуском, постоянный полный привод, в семье 3 года, ПТС оригинал 25-я таможня, есть жизненные коцки по кузову, лобовое родное, чистый белый салон, установлен газ, зимняя резина в подарок, торг у капота.