Toyota Harrier
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отличный автомобиль, в хорошем состоянии, ходовка всю перебрал, ни каких вложений не требует, сигнализация с автозапуском, постоянный полный привод, в семье 3 года, ПТС оригинал 25-я таможня, есть жизненные коцки по кузову, лобовое родное, чистый белый салон, установлен газ, зимняя резина в подарок, торг у капота.
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