Toyota Harrier

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль, в хорошем состоянии, ходовка всю перебрал, ни каких вложений не требует, сигнализация с автозапуском, постоянный полный привод, в семье 3 года, ПТС оригинал 25-я таможня, есть жизненные коцки по кузову, лобовое родное, чистый белый салон, установлен газ, зимняя резина в подарок, торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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