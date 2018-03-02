Toyota Funcargo Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 160 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Фургон Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

1.3 л., АКПП, АБС, стеклоподьемники, эл. зеркала , сигнализация, музыка, кондиционер, новая резина, прошла ТО с заменой сервисных жидкостей, ходовая новая, мотор и коробка в идеале, салон чистый, кузов целый, лобовое стекло целое, ПТС оригинал (2 хоз.), хороший, ухоженный авто, вложений не требует.