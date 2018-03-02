Toyota Funcargo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

1.3 л., АКПП, АБС, стеклоподьемники, эл. зеркала , сигнализация, музыка, кондиционер, новая резина, прошла ТО с заменой сервисных жидкостей, ходовая новая, мотор и коробка в идеале, салон чистый, кузов целый, лобовое стекло целое, ПТС оригинал (2 хоз.), хороший, ухоженный авто, вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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