Toyota Funcargo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
1.3 л., АКПП, АБС, стеклоподьемники, эл. зеркала , сигнализация, музыка, кондиционер, новая резина, прошла ТО с заменой сервисных жидкостей, ходовая новая, мотор и коробка в идеале, салон чистый, кузов целый, лобовое стекло целое, ПТС оригинал (2 хоз.), хороший, ухоженный авто, вложений не требует.
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