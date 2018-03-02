Toyota Funcargo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Живой автомобиль, не бит не крашенный, в жизненных коцках. Продаю т. к. купил новую, а жена не хочет ездить на этой. Кондиционер, эл.зеркала, 4 подъемника(2 с доводчиком) музыка, шумоизоляция, камера заднего вида, багажник на крышу, автозапуск и много интересных плюшек. Т.к. продавать авто не собирался, состояние "для себя". После покупки минимум вложений на масла и в путь. Осмотр Краснодар.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Funcargo

Toyota Funcargo

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

272 тыс. руб.

Toyota Funcargo

Подержанная, пробег 370 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

250 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Funcargo

Nissan Micra

Подержанная, пробег 156,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

195 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 260 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

220 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале