Toyota Funcargo Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 200 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Живой автомобиль, не бит не крашенный, в жизненных коцках. Продаю т. к. купил новую, а жена не хочет ездить на этой. Кондиционер, эл.зеркала, 4 подъемника(2 с доводчиком) музыка, шумоизоляция, камера заднего вида, багажник на крышу, автозапуск и много интересных плюшек. Т.к. продавать авто не собирался, состояние "для себя". После покупки минимум вложений на масла и в путь. Осмотр Краснодар.