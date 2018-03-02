Toyota Funcargo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Живой автомобиль, не бит не крашенный, в жизненных коцках. Продаю т. к. купил новую, а жена не хочет ездить на этой. Кондиционер, эл.зеркала, 4 подъемника(2 с доводчиком) музыка, шумоизоляция, камера заднего вида, багажник на крышу, автозапуск и много интересных плюшек. Т.к. продавать авто не собирался, состояние "для себя". После покупки минимум вложений на масла и в путь. Осмотр Краснодар.
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