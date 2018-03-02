Toyota Funcargo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 272 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
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Описание
Фунтик обслужен и ухожен! ТО проходил вовремя. Салон чистый.
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