Toyota Funcargo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 370 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. В Краснодаре Не толкался в пробках! Не требует вложений. В максимальной комплектации для своего года (есть всё... Климат контроль итд). Отличный семейный автомобиль! Пробег оригинал, могу скрутить как у всех от 120 до 200т.км. двигатель и АКПП в отличном состоянии, любые проверки за ваш счёт приветствуются. Салон трансформер, 2 куба вместимость. Установлено ГБО, оформлено в ГИБДД, с внесением документы. Два комплекта колес на литых дисках. От машины не избавляюсь. Обена нет . владею более двух лет. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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