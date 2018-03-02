Toyota Funcargo Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 370 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. В Краснодаре Не толкался в пробках! Не требует вложений. В максимальной комплектации для своего года (есть всё... Климат контроль итд). Отличный семейный автомобиль! Пробег оригинал, могу скрутить как у всех от 120 до 200т.км. двигатель и АКПП в отличном состоянии, любые проверки за ваш счёт приветствуются. Салон трансформер, 2 куба вместимость. Установлено ГБО, оформлено в ГИБДД, с внесением документы. Два комплекта колес на литых дисках. От машины не избавляюсь. Обена нет . владею более двух лет. Небольшой торг.