Toyota Estima

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 218 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль вложил в него 250000 рублей. Хотел для себя на долго.но надо строиться и приходится продавать. Все вопросы по телефону. На электронку заходить времени нет. Только продажа.обмен не интересен. Я ничего не бил. Старый хозяин сказал что красилось одно переднее крыло. Какие есть коцки я на фото выложил. С машиной все в порядке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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