Toyota Estima
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 218 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Антон
Телефон:
Описание
Продаю отличный автомобиль вложил в него 250000 рублей. Хотел для себя на долго.но надо строиться и приходится продавать. Все вопросы по телефону. На электронку заходить времени нет. Только продажа.обмен не интересен. Я ничего не бил. Старый хозяин сказал что красилось одно переднее крыло. Какие есть коцки я на фото выложил. С машиной все в порядке.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter