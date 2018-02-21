Toyota Estima Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 218 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 2400 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль вложил в него 250000 рублей. Хотел для себя на долго.но надо строиться и приходится продавать. Все вопросы по телефону. На электронку заходить времени нет. Только продажа.обмен не интересен. Я ничего не бил. Старый хозяин сказал что красилось одно переднее крыло. Какие есть коцки я на фото выложил. С машиной все в порядке.