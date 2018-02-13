Toyota Estima

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Машина технически в отличном состоянии, двигатель не дымит, заводится всегда с полуоборота, АКПП переключает плавно, по ходовой нареканий нет, по кузову ржавчины нет. Обслужена, вложений не требует. Сигнализация с обратной связью, автозапуска, турботаймером.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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