Toyota Estima
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 215 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Машина технически в отличном состоянии, двигатель не дымит, заводится всегда с полуоборота, АКПП переключает плавно, по ходовой нареканий нет, по кузову ржавчины нет. Обслужена, вложений не требует. Сигнализация с обратной связью, автозапуска, турботаймером.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter