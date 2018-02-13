Toyota Estima Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 215 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Машина технически в отличном состоянии, двигатель не дымит, заводится всегда с полуоборота, АКПП переключает плавно, по ходовой нареканий нет, по кузову ржавчины нет. Обслужена, вложений не требует. Сигнализация с обратной связью, автозапуска, турботаймером.