Toyota Crown Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 105 тыс. км Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сусанна Телефон:

Описание

Авто супер отличном состоянии. Стоит DAD тюнинг т. е. обвес, спорт подвеска. Штатный монитор, ченджер на 6 дисков читает всё. Присутствует аукционный лист. Продаю очень срочно. Торг.