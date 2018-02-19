Toyota Crown
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сусанна
Телефон:
Описание
Авто супер отличном состоянии. Стоит DAD тюнинг т. е. обвес, спорт подвеска. Штатный монитор, ченджер на 6 дисков читает всё. Присутствует аукционный лист. Продаю очень срочно. Торг.
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