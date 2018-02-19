Toyota Crown

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сусанна

Телефон:

Описание

Авто супер отличном состоянии. Стоит DAD тюнинг т. е. обвес, спорт подвеска. Штатный монитор, ченджер на 6 дисков читает всё. Присутствует аукционный лист. Продаю очень срочно. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Crown

Toyota Crown

Подержанная, пробег 211 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

570 тыс. руб.

Toyota Crown

Подержанная, пробег 368 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

180 тыс. руб.

Toyota Crown

Подержанная, пробег 400 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

240 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Crown

Toyota Verso

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

620 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 115,891 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

860 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 41,2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

899 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале