Toyota Crown Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 211 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кирилл Телефон:

Описание

Мотор 1jz- gte все родное! По ПТС 200 л. с. год выпуска 1983. Особые отметки в 2000 году замена кузова на 1999 год. Не распил, не конструктор. Машина в семье с 2006 года, при покупке пробег был 90000 км. Машину люблю, с продажей не тороплюсь!