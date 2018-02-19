Toyota Crown

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 211 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Кирилл

Телефон:

Описание

Мотор 1jz- gte все родное! По ПТС 200 л. с. год выпуска 1983. Особые отметки в 2000 году замена кузова на 1999 год. Не распил, не конструктор. Машина в семье с 2006 года, при покупке пробег был 90000 км. Машину люблю, с продажей не тороплюсь!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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