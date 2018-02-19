Toyota Crown
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 211 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Кирилл
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Описание
Мотор 1jz- gte все родное! По ПТС 200 л. с. год выпуска 1983. Особые отметки в 2000 году замена кузова на 1999 год. Не распил, не конструктор. Машина в семье с 2006 года, при покупке пробег был 90000 км. Машину люблю, с продажей не тороплюсь!
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