Toyota Cresta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, техническая часть в отличном состоянии, двигатель масло не ест, коробка не пинается, ничего не стучит не гремит, недостатки только по кузову, есть сигнализация с авто запуском, хороший магнитофон и т. д. Торг обмен не интересен. Продаю в связи с переездом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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