Toyota Cresta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, техническая часть в отличном состоянии, двигатель масло не ест, коробка не пинается, ничего не стучит не гремит, недостатки только по кузову, есть сигнализация с авто запуском, хороший магнитофон и т. д. Торг обмен не интересен. Продаю в связи с переездом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.