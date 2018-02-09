Toyota Cresta Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 81 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 300 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, техническая часть в отличном состоянии, двигатель масло не ест, коробка не пинается, ничего не стучит не гремит, недостатки только по кузову, есть сигнализация с авто запуском, хороший магнитофон и т. д. Торг обмен не интересен. Продаю в связи с переездом.