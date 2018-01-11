Toyota Cresta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 475 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новокубанск, Краснодарский край
Имя: Иван
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Описание
Продам ласточку в хорошие руки! В достойном состоянии для своих лет. По документам 1985 г. в. 135 л. с. честный конструктор. Обмен возможен только на микроавтобус, фургон желательно грузопассажирский, ключами либо с доплатой в мою сторону. Хлам, требующий капиталовложений не предлагать, нужен транспорт на полном ходу.
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