Toyota Cresta Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 475 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новокубанск, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Продам ласточку в хорошие руки! В достойном состоянии для своих лет. По документам 1985 г. в. 135 л. с. честный конструктор. Обмен возможен только на микроавтобус, фургон желательно грузопассажирский, ключами либо с доплатой в мою сторону. Хлам, требующий капиталовложений не предлагать, нужен транспорт на полном ходу.