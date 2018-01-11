Toyota Cresta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 475 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новокубанск, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Продам ласточку в хорошие руки! В достойном состоянии для своих лет. По документам 1985 г. в. 135 л. с. честный конструктор. Обмен возможен только на микроавтобус, фургон желательно грузопассажирский, ключами либо с доплатой в мою сторону. Хлам, требующий капиталовложений не предлагать, нужен транспорт на полном ходу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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