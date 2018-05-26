Toyota Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1983
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 61 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Описание
имеется запасной дв.3А с МКПП и некоторые запчасти
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