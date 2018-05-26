Toyota Corsa

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1983

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 61 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

имеется запасной дв.3А с МКПП и некоторые запчасти

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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