Toyota Corona Premio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 365 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
В РФ с 2007 г., один хозяин ( Армавир ) , в России - не бита , не крашена ( кроме бамперов ) , что в Японии было не знаю . На капоте есть сколы ( на фото не видно ) и на капоте это наклейка , но , оторвать не получится , пробовал .Нет ни одного намека на ржавчину . Мощная , красивая машина в очень хорошем состоянии . По двигателю : заменен ( документы в наличии ) , шепчет , старый двигатель идет с машиной ( фото есть ) , ремни , масло , антифриз - все новое , аккумулятор - новый , АКПП работает прекрасно , ходовка - как мячик , салон - чистый . Что надо сделать : резину - выкинуть и заправить фреон ( компрессор при замене двигателя пришлось снимать , мешал , фрион стравили , заправлять не буду ) . Остальное по телефону . Торг есть . Обмен интересует на любой автомобиль до 150 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт .
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