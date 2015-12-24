Toyota Corona Premio Дата публикации: 28.09.19 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 365 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

В РФ с 2007 г., один хозяин ( Армавир ) , в России - не бита , не крашена ( кроме бамперов ) , что в Японии было не знаю . На капоте есть сколы ( на фото не видно ) и на капоте это наклейка , но , оторвать не получится , пробовал .Нет ни одного намека на ржавчину . Мощная , красивая машина в очень хорошем состоянии . По двигателю : заменен ( документы в наличии ) , шепчет , старый двигатель идет с машиной ( фото есть ) , ремни , масло , антифриз - все новое , аккумулятор - новый , АКПП работает прекрасно , ходовка - как мячик , салон - чистый . Что надо сделать : резину - выкинуть и заправить фреон ( компрессор при замене двигателя пришлось снимать , мешал , фрион стравили , заправлять не буду ) . Остальное по телефону . Торг есть . Обмен интересует на любой автомобиль до 150 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт .