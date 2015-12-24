Toyota Corona Premio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 365 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

В РФ с 2007 г., один хозяин ( Армавир ) , в России - не бита , не крашена ( кроме бамперов ) , что в Японии было не знаю . На капоте есть сколы ( на фото не видно ) и на капоте это наклейка , но , оторвать не получится , пробовал .Нет ни одного намека на ржавчину . Мощная , красивая машина в очень хорошем состоянии . По двигателю : заменен ( документы в наличии ) , шепчет , старый двигатель идет с машиной ( фото есть ) , ремни , масло , антифриз - все новое , аккумулятор - новый , АКПП работает прекрасно , ходовка - как мячик , салон - чистый . Что надо сделать : резину - выкинуть и заправить фреон ( компрессор при замене двигателя пришлось снимать , мешал , фрион стравили , заправлять не буду ) . Остальное по телефону . Торг есть . Обмен интересует на любой автомобиль до 150 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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