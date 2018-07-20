Toyota Corolla Wagon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 330 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

TOYOTA COROLLA WAGON L TOURING 1.6 4WD 1996 г.
Это классика, это легенда, это мечта для любого автолюбителя, который знает толк в машинах. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» — выражение, которое абсолютно подтверждается историей успеха модели. Действительно эта «лошадка» имеет очень богатую и счастливую историю. Кто-то делает ставку на исключительную внешность машины, скорость и запредельные цены, а кому-то дано покорять сердца автолюбителей доступностью и скучноватой правильностью. Toyota Corolla L-Touring Wagon 1.6 4WD - автомобиль с кузовом типа универсал, с 5 местами, с 5 дверями и с приводом AWD (постоянный/автоматически подключаемый полный). Под капотом установлен атмосферный двигатель 4A-FE, бензин с рабочим объемом 1587 куб. см. Система питания - EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Коробка передач автоматическая, 4 ступеней.
Хотите машину, которая будет надёжной? Которая не доставит проблем? Хотите машину, из-за которой вам буквально никто и никогда не сделает комплимент? Вы нашли то, что искали. Toyota Corolla L-Touring Wagon.
Расскажу вам историю. Однажды Corolla стала издавать странный звук. Я забил и просто ничего не делал. Звук прошёл. Конец.
Вы можете достать из этой машины двигатель, сбросить с моста в Кубань, выудить из воды через тысячу лет, поставить под капот, заправить её «Нутеллой» — повернёте ключ, и эта ласточка, *****, заведётся с пол-оборота. у этой Toyota есть сердце, и вам никогда не будет стыдно. Не за неё — перед ней.
Она и вас переживёт, и ваших детей.
Интересные факты:
С внешней стороны цвет этой машины — синий, но изнутри она — серая.
В руководстве пользователя бензин обозначен как «необязательный».

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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