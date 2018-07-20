Toyota Corolla Wagon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 330 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
TOYOTA COROLLA WAGON L TOURING 1.6 4WD 1996 г.
Это классика, это легенда, это мечта для любого автолюбителя, который знает толк в машинах. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» — выражение, которое абсолютно подтверждается историей успеха модели. Действительно эта «лошадка» имеет очень богатую и счастливую историю. Кто-то делает ставку на исключительную внешность машины, скорость и запредельные цены, а кому-то дано покорять сердца автолюбителей доступностью и скучноватой правильностью. Toyota Corolla L-Touring Wagon 1.6 4WD - автомобиль с кузовом типа универсал, с 5 местами, с 5 дверями и с приводом AWD (постоянный/автоматически подключаемый полный). Под капотом установлен атмосферный двигатель 4A-FE, бензин с рабочим объемом 1587 куб. см. Система питания - EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Коробка передач автоматическая, 4 ступеней.
Хотите машину, которая будет надёжной? Которая не доставит проблем? Хотите машину, из-за которой вам буквально никто и никогда не сделает комплимент? Вы нашли то, что искали. Toyota Corolla L-Touring Wagon.
Расскажу вам историю. Однажды Corolla стала издавать странный звук. Я забил и просто ничего не делал. Звук прошёл. Конец.
Вы можете достать из этой машины двигатель, сбросить с моста в Кубань, выудить из воды через тысячу лет, поставить под капот, заправить её «Нутеллой» — повернёте ключ, и эта ласточка, *****, заведётся с пол-оборота. у этой Toyota есть сердце, и вам никогда не будет стыдно. Не за неё — перед ней.
Она и вас переживёт, и ваших детей.
Интересные факты:
С внешней стороны цвет этой машины — синий, но изнутри она — серая.
В руководстве пользователя бензин обозначен как «необязательный».
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.