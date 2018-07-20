Toyota Corolla Wagon Дата публикации: 31.08.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 330 тыс. км Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

TOYOTA COROLLA WAGON L TOURING 1.6 4WD 1996 г.

Это классика, это легенда, это мечта для любого автолюбителя, который знает толк в машинах. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» — выражение, которое абсолютно подтверждается историей успеха модели. Действительно эта «лошадка» имеет очень богатую и счастливую историю. Кто-то делает ставку на исключительную внешность машины, скорость и запредельные цены, а кому-то дано покорять сердца автолюбителей доступностью и скучноватой правильностью. Toyota Corolla L-Touring Wagon 1.6 4WD - автомобиль с кузовом типа универсал, с 5 местами, с 5 дверями и с приводом AWD (постоянный/автоматически подключаемый полный). Под капотом установлен атмосферный двигатель 4A-FE, бензин с рабочим объемом 1587 куб. см. Система питания - EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Коробка передач автоматическая, 4 ступеней.

Хотите машину, которая будет надёжной? Которая не доставит проблем? Хотите машину, из-за которой вам буквально никто и никогда не сделает комплимент? Вы нашли то, что искали. Toyota Corolla L-Touring Wagon.

Расскажу вам историю. Однажды Corolla стала издавать странный звук. Я забил и просто ничего не делал. Звук прошёл. Конец.

Вы можете достать из этой машины двигатель, сбросить с моста в Кубань, выудить из воды через тысячу лет, поставить под капот, заправить её «Нутеллой» — повернёте ключ, и эта ласточка, *****, заведётся с пол-оборота. у этой Toyota есть сердце, и вам никогда не будет стыдно. Не за неё — перед ней.

Она и вас переживёт, и ваших детей.

Интересные факты:

С внешней стороны цвет этой машины — синий, но изнутри она — серая.

В руководстве пользователя бензин обозначен как «необязательный».

