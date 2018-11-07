Toyota Corolla Verso Дата публикации: 9.11.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 149 тыс. км Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серо-голубой Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Валентин Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю тайота корола версо 7 ми местная. В отличном техническом состоянии. Расход не большой. Все расходники менялись вовремя. Есть косяки по кузову (царапины сколы). Торг у капота.

