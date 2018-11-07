Toyota Corolla Verso
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 149 тыс. км
Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серо-голубой
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Валентин
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю тайота корола версо 7 ми местная. В отличном техническом состоянии. Расход не большой. Все расходники менялись вовремя. Есть косяки по кузову (царапины сколы). Торг у капота.
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