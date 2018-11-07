Toyota Corolla Verso

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 149 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серо-голубой

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Валентин

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю тайота корола версо 7 ми местная. В отличном техническом состоянии. Расход не большой. Все расходники менялись вовремя. Есть косяки по кузову (царапины сколы). Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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