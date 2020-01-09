Toyota Corolla Дата публикации: 9.01.20 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 122 тыс. км Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Усилитель рулевого управления: гидро А также Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина не бита , практически не крашена ( подкрашивались незначительные царапки с баллончика и крышка багажника ) . ГНИЛЬЯ НЕТ . Фотографий достаточно чтобы понять в каком она состоянии ( больше фотографий нельзя выставлять , отправлю по звонку ) . Обычно про такие машины ( универсалы ) пишут : Хорошая работяга , но поверьте , на ней не стыдно и по городу кататься . Тех. состояние - отличное . Из недостатков : подошла замена масла в двигателе и вод. сиденье под чехлом - надорвано ( кожзам ) . Расписывать не хочу , приезжайте , смотрите . Торг ОЧЕНЬ маленький . Рассматриваю обмен на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ) , предложения по обмену присылайте на сайт . Да и , машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . У тойоты с документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ .