Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 122 тыс. км

Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина не бита , практически не крашена ( подкрашивались незначительные царапки с баллончика и крышка багажника ) . ГНИЛЬЯ НЕТ . Фотографий достаточно чтобы понять в каком она состоянии ( больше фотографий нельзя выставлять , отправлю по звонку ) . Обычно про такие машины ( универсалы ) пишут : Хорошая работяга , но поверьте , на ней не стыдно и по городу кататься . Тех. состояние - отличное . Из недостатков : подошла замена масла в двигателе и вод. сиденье под чехлом - надорвано ( кожзам ) . Расписывать не хочу , приезжайте , смотрите . Торг ОЧЕНЬ маленький . Рассматриваю обмен на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ) , предложения по обмену присылайте на сайт . Да и , машины с ограничениями не предлагать , буду проверять . У тойоты с документами все в порядке , могу присутствовать в ГАИ .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале