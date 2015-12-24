Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 122 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
А также
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Не бита , практически не крашена ( есть прибор , дам воспользоваться ) . Состояние у машины прекрасное , делать ничего не надо , сели и поехали . Подошла замена масла , может сам заменю , а может и нет . Сделал достаточно фоток , чтобы понять : ГНИЛЬЯ НЕТ ( по поводу фоток , звоните , отправлю ). Комплектация минимальная : ГУР , кондюк , АКПП , все работает . Расписывать не хочу , машина действительно в хорошем состоянии . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль , только не дороже , доплачивать нечем . Можно предлагать машины под ремонт , предложения лучше сюда или ватсап .
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