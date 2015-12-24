Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 122 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

А также

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Не бита , практически не крашена ( есть прибор , дам воспользоваться ) . Состояние у машины прекрасное , делать ничего не надо , сели и поехали . Подошла замена масла , может сам заменю , а может и нет . Сделал достаточно фоток , чтобы понять : ГНИЛЬЯ НЕТ ( по поводу фоток , звоните , отправлю ). Комплектация минимальная : ГУР , кондюк , АКПП , все работает . Расписывать не хочу , машина действительно в хорошем состоянии . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль , только не дороже , доплачивать нечем . Можно предлагать машины под ремонт , предложения лучше сюда или ватсап .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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