Toyota Corolla Дата публикации: 24.12.19 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 122 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная А также Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Не бита , практически не крашена ( есть прибор , дам воспользоваться ) . Состояние у машины прекрасное , делать ничего не надо , сели и поехали . Подошла замена масла , может сам заменю , а может и нет . Сделал достаточно фоток , чтобы понять : ГНИЛЬЯ НЕТ ( по поводу фоток , звоните , отправлю ). Комплектация минимальная : ГУР , кондюк , АКПП , все работает . Расписывать не хочу , машина действительно в хорошем состоянии . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль , только не дороже , доплачивать нечем . Можно предлагать машины под ремонт , предложения лучше сюда или ватсап .