Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 58,7 тыс. км

Цена: 860 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Каневская, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Два комплекта резины на дисках. Комплектация Стиль Плюс. Камера заднего вида. Хорошее техническое состояние.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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