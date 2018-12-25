Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 58,7 тыс. км
Цена: 860 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Каневская, Краснодарский край
Имя: Андрей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Два комплекта резины на дисках. Комплектация Стиль Плюс. Камера заднего вида. Хорошее техническое состояние.
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