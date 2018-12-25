Toyota Corolla Дата публикации: 7.01.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 58,7 тыс. км Цена: 860 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Каневская, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера. Сервисная книжка. Два комплекта резины на дисках. Комплектация Стиль Плюс. Камера заднего вида. Хорошее техническое состояние.