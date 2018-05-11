Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 238,1 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация.
Каждый автомобиль проходит техническую диагностику и проверку юридической чистоты.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Trade-in (ОБМЕН) с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 66 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 83 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 119,84 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

640 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 67 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

780 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Corolla

Toyota Camry

Подержанная, пробег 164 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

515 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

390 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 60,585 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале