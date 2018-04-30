Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владислав
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Один хозяин. Состояние отличное
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