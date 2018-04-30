Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владислав

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Один хозяин. Состояние отличное

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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