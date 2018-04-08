Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль. Вложений не требует ТО пройдено. По ходовой, АКП и двигателю без нареканий, всё работает, как часы. Любые проверки, как говорится, за Ваш счёт. Состояние отличное, гаражное хранение, намёков на ржавчину нет, машина была в хороших руках. Японская сборка, по нашим дорогам посторонних шумов нет, не чего не бренчит не звенит. В салоне не курили, непристойными делами не занимались, чисто семейный авто. Есть небольшие помарки по кузову, на эксплуатацию автомобиля не влияет. Климат контроль, омыватели фар, складные зеркала, тонировка задних стёкол и т. д. Торг, у "капота" уместен. Большая просьба, перекупщикам не беспокоить!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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