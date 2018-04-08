Toyota Corolla Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 85 тыс. км Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль. Вложений не требует ТО пройдено. По ходовой, АКП и двигателю без нареканий, всё работает, как часы. Любые проверки, как говорится, за Ваш счёт. Состояние отличное, гаражное хранение, намёков на ржавчину нет, машина была в хороших руках. Японская сборка, по нашим дорогам посторонних шумов нет, не чего не бренчит не звенит. В салоне не курили, непристойными делами не занимались, чисто семейный авто. Есть небольшие помарки по кузову, на эксплуатацию автомобиля не влияет. Климат контроль, омыватели фар, складные зеркала, тонировка задних стёкол и т. д. Торг, у "капота" уместен. Большая просьба, перекупщикам не беспокоить!