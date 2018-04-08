Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Описание
Продаю личный автомобиль. Вложений не требует ТО пройдено. По ходовой, АКП и двигателю без нареканий, всё работает, как часы. Любые проверки, как говорится, за Ваш счёт. Состояние отличное, гаражное хранение, намёков на ржавчину нет, машина была в хороших руках. Японская сборка, по нашим дорогам посторонних шумов нет, не чего не бренчит не звенит. В салоне не курили, непристойными делами не занимались, чисто семейный авто. Есть небольшие помарки по кузову, на эксплуатацию автомобиля не влияет. Климат контроль, омыватели фар, складные зеркала, тонировка задних стёкол и т. д. Торг, у "капота" уместен. Большая просьба, перекупщикам не беспокоить!
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