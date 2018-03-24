Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продам автомобиль в хорошем состояние. Сигнализация, музыка, кондиционер, новая резина, стекло подъемники. Коробка автомат, работает отлично, двигатель тоже (масло не берет) пробег родной. ПТС оригинал, выдан новороссийской таможней. Все вопросы по телефону. Торг возле авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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