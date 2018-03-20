Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 380 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Лев
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Описание
Надёжный вместительный 5/7 местный. Спасибо. Есть незначительные койки по кузову. Небольшой торг уместен.
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