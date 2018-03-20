Toyota Corolla Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 380 тыс. км Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Лев Телефон:

Описание

Надёжный вместительный 5/7 местный. Спасибо. Есть незначительные койки по кузову. Небольшой торг уместен.