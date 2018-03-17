Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 268 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Игорь
Телефон:
Описание
Продаю хорошее авто в отличном состоянии сел и поехал. Все вопросы по телефону, звонить можно в любое время.
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