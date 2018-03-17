Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 268 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Продаю хорошее авто в отличном состоянии сел и поехал. Все вопросы по телефону, звонить можно в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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