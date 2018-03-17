Toyota Corolla Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 268 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Продаю хорошее авто в отличном состоянии сел и поехал. Все вопросы по телефону, звонить можно в любое время.