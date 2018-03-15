Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 748 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продам свой автомобиль не перекуп не салон. Легендарное качество надёжный как автомат Калашникова, пробег родной состояние отличное. Машина местная.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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