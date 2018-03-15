Toyota Corolla Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 67 тыс. км Цена: 748 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продам свой автомобиль не перекуп не салон. Легендарное качество надёжный как автомат Калашникова, пробег родной состояние отличное. Машина местная.