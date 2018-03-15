Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 748 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
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Описание
Продам свой автомобиль не перекуп не салон. Легендарное качество надёжный как автомат Калашникова, пробег родной состояние отличное. Машина местная.
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