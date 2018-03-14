Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 249,437 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю Тойоту Королла 2002 г. Всё в рабочем состояние,полная комплектация, чистый не прокуренный салон, сигнализация с/о,музыка есть всё.Есть не дочеты по кузову, от этого и цена такая. Подъедает масло, вот и все минусы машины. В сентябре менял стойки амортизатор, тшаровые и яйца. Резина новая летняя,так же отдам две зимних резины,задние сайлентблоки и много разной мелочи что накопил по мере вождения! Если будет реальный покупатель.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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