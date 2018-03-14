Toyota Corolla Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 249,437 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю Тойоту Королла 2002 г. Всё в рабочем состояние,полная комплектация, чистый не прокуренный салон, сигнализация с/о,музыка есть всё.Есть не дочеты по кузову, от этого и цена такая. Подъедает масло, вот и все минусы машины. В сентябре менял стойки амортизатор, тшаровые и яйца. Резина новая летняя,так же отдам две зимних резины,задние сайлентблоки и много разной мелочи что накопил по мере вождения! Если будет реальный покупатель.