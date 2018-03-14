Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 249,437 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продаю Тойоту Королла 2002 г. Всё в рабочем состояние,полная комплектация, чистый не прокуренный салон, сигнализация с/о,музыка есть всё.Есть не дочеты по кузову, от этого и цена такая. Подъедает масло, вот и все минусы машины. В сентябре менял стойки амортизатор, тшаровые и яйца. Резина новая летняя,так же отдам две зимних резины,задние сайлентблоки и много разной мелочи что накопил по мере вождения! Если будет реальный покупатель.
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