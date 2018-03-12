Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 38 тыс. км
Цена: 697 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Описание
Без пробега по РФ. Полный привод. Состояние нового. Монитор. Камера. Задний дворник. Туманки. Брызговики.
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