Toyota Corolla Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 97 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Чистый, не прокуренный салон,замена масла в двигатели, фильтра все поменяны,замена диска сцепления,корзины, выжимной подшибник. Следующяя замена через 70 т. Есть подтверждающие документы . Все замененные запчасти фирмы Aisin Япония. Доступ в салон и автопуск без ключа. Пройдены все ТО. Торг. Комплектация:

Безопасность:

-Антиблокировочная система (ABS)

-Подушка безопасности водителя

-Подушка безопасности пассажира

-Подушки безопасности боковые задние

-Подушки безопасности боковые

Система стабилизации

-Подушка безопасности для защиты коленей водителя

-Ламинированные боковые стекла

-Блокировка замков задних дверей

Защита от угона

-Штатная сигнализация

-Штатный иммобилайзер

-Центральный замок

Обзор:

-Система адаптивного освещения

-Автоматический корректор фар

-Электропривод зеркал

-Система управления дальним светом

-Омыватель фар

-Датчик света

-Обогрев зеркал

-Противотуманные фары

-Датчик дождя

-Электрообогрев зоны стеклоочистителей

Комфорт:

-Прикуриватель и пепельница

-Адаптивный круиз-контроль

-Климат-контроль 2-зонный

-Бортовой компьютер

-Охлаждаемый перчаточный ящик

-Круиз-контроль

-Система доступа без ключа

-Обогрев сидений

-Активный усилитель руля

-Запуск двигателя с кнопки

-Система «старт-стоп»

-Тонированные стекла

Регулировка руля по высоте

-Усилитель руля