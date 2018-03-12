Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 97 тыс. км
Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
В отличном состоянии. Чистый, не прокуренный салон,замена масла в двигатели, фильтра все поменяны,замена диска сцепления,корзины, выжимной подшибник. Следующяя замена через 70 т. Есть подтверждающие документы . Все замененные запчасти фирмы Aisin Япония. Доступ в салон и автопуск без ключа. Пройдены все ТО. Торг. Комплектация:
Безопасность:
-Антиблокировочная система (ABS)
-Подушка безопасности водителя
-Подушка безопасности пассажира
-Подушки безопасности боковые задние
-Подушки безопасности боковые
Система стабилизации
-Подушка безопасности для защиты коленей водителя
-Ламинированные боковые стекла
-Блокировка замков задних дверей
Защита от угона
-Штатная сигнализация
-Штатный иммобилайзер
-Центральный замок
Обзор:
-Система адаптивного освещения
-Автоматический корректор фар
-Электропривод зеркал
-Система управления дальним светом
-Омыватель фар
-Датчик света
-Обогрев зеркал
-Противотуманные фары
-Датчик дождя
-Электрообогрев зоны стеклоочистителей
Комфорт:
-Прикуриватель и пепельница
-Адаптивный круиз-контроль
-Климат-контроль 2-зонный
-Бортовой компьютер
-Охлаждаемый перчаточный ящик
-Круиз-контроль
-Система доступа без ключа
-Обогрев сидений
-Активный усилитель руля
-Запуск двигателя с кнопки
-Система «старт-стоп»
-Тонированные стекла
Регулировка руля по высоте
-Усилитель руля
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