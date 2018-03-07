Продаю авто в хорошем состояние, кондицонер, ГУР, стклопакет, АБС. Доп. информация по телефону.

Имя: Юрий

Цена: 169 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 1998

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