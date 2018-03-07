Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 169 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юрий
Телефон:
Описание
Продаю авто в хорошем состояние, кондицонер, ГУР, стклопакет, АБС. Доп. информация по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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