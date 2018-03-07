Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 169 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состояние, кондицонер, ГУР, стклопакет, АБС. Доп. информация по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 191,6 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

320 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

70 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 78,128 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

830 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Corolla

Ford Scorpio

Подержанная, пробег 290 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

170 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

195 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

180 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале