Toyota Corolla Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 191,6 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продам японскую ласточку за время пользования не подводила ни разу. Продаю в связи с переездом в другой город. Все менялось вовремя. Сел и поехал. Стоит хорошая музыка. Звонить с 8-00 до 20-00. Срочно! Торг!