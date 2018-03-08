Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 191,6 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продам японскую ласточку за время пользования не подводила ни разу. Продаю в связи с переездом в другой город. Все менялось вовремя. Сел и поехал. Стоит хорошая музыка. Звонить с 8-00 до 20-00. Срочно! Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

70 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 78,128 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

830 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 222,706 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

440 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Corolla

Honda Civic

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Северская

275 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 191 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

290 тыс. руб.

Renault Megane

Подержанная, пробег 159 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале