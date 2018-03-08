Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 191,6 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Продам японскую ласточку за время пользования не подводила ни разу. Продаю в связи с переездом в другой город. Все менялось вовремя. Сел и поехал. Стоит хорошая музыка. Звонить с 8-00 до 20-00. Срочно! Торг!
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