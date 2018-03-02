Toyota Corolla Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 350 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Тойота Королла Церес. 1993 год. Отличное состояние. Полный электро пакет. Электро люк. Диски литые на 15. Резина новая Йокоxама. Двигатель на отлично. Коробка не пинается. Отличный японский автомобиль. Электро зеркала. 4 подьемника. Машина прогерленена. Зеркальные номера. Салон уxожен. За машиной слежу. Вложений не требует. Езжу каждый день. Обоснованный торг к капота.